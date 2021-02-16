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11:16 13 Ноября 2021 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Эстония отгородится от России 130 км колючей проволоки

На границе Эстонии с Россией установят заграждения из колючей проволоки на протяжении 130 км, чтобы предотвратить возможную гибридную атаку.

Эстония опасается гибридной атаки со стороны России

Об этом сообщило Postimees со ссылкой на соотетствующее заявление министра обороны Эстонии Калле Лаанета.

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«Силы обороны также готовы при необходимости силами инженерного батальона установить ограду из колючей проволоки», – сказал Лаанет.

По его словам, Беларусь продолжает намеренную эскалацию гибридной атаки на границе Польши и Литвы, поэтому Эстония должна принять необходимые меры для защиты собственной государственной границы.

“Кроме проложенной заранее заградительной проволоки мы вместе с Департаментом полиции и погранохраны готовы немедленно внести свой вклад в защиту границы членами Кайтселийта, PPA и Кайтселийт уже приступили к переговорам», – добавил Лаанет.

Министр также уточнил, что ежедневно поддерживает контакт с союзниками для координации действий в случае эскалации ситуации.

Ранее Власти писали, что в сети опубликовали альтернативный план попадания беженцев в Европу через Украину, если не получится пройти через белорусско-польскую границу.

Источник:
Тэги: Россия, Эстония
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