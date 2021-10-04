Кандидат в президенты Южной Кореи выступил против окончания войны с КНДР

Кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль высказался против официального окончания войны с КНДР.

Северная Корея сначсала должна заняться денуклеризацией



Об этом сообщает издание NK News.

«Моя позиция заключается в том, что я против объявления об окончании войны», — сказал Юн Сок Ёль.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, формальное прекращение войны с КНДР будет иметь «большие побочные эффекты», так как продолжение наращивания ядерных вооружений КНДР не создает подходящей среды для заключения мирного договора, который будет иметь законную силу.

Корейская война (1950-1953) технически продолжается, поскольку открытые боевые действия закончились в 1953 году перемирием. Нынешняя администрация Муна в течение многих лет одобряла формальное прекращение конфликта в рамках усилий по улучшению отношений между Севером и Югом.

Юн, однако, сказал, что такое заявление должно быть сделано только после того, как Северная Корея предпримет «необратимые» шаги по денуклеаризации.

Ранее Власти писали, что Северная Корея устроила масштабные артиллерийские стрельбы. Орудия обстреливали цель, соревнуясь в точности ее поражения.

Тэги: КНДР, Южная Корея