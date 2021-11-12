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13:34 13 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина закупит дополнительную партию беспилотников Bayraktar

В 2022 году Украина закупит у Турции дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд ВСУ.

Резников пообещал закупить новую партию БПЛА

Как сообщила пресс-служба Минобороны, об этом во время рабочей поездки в район проведения операции объединенных сил заявил министр обороны Алексей Резников.

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«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Байракторов. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Байрактары, подчеркиваю”, – сказал Резников.

он также добавил, что ударные БПЛА будут применяться украинскими военными, поскольку они защищают независимость страны в том числе в соответствии со  51 статье устава ООН.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заверил министра, что военные находятся в постоянной готовности к применению ударного дрона в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

«Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы», – сказал Залужный.

Ранее Власти писали, что в Генштабе ВСУ озвучили условия, при которых будет применяться Bayraktar.

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Тэги: бпла, всу, Алексей Резников
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