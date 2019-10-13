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10:39 13 Ноября 2021 Просмотров 168   КомментариевКомментарии

Великобритания подняла в небо истребители для перехвата российских бомбардировщиков

Великобритания подняла свои истребители в ответ на приближение российских бомбардировщиков.

Российские бомбардировщики не успели войти в воздушное пространство Великобритании

Об этом сообщает ВВС Британии в Twitter.

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Великобритания подняла в воздух с авиабаз Лоссимут и Коннингсби свои истребители Typhoon в ответ на полет двух российских бомбардировщиков вблизи воздушного пространства страны.

Сообщается, что российские бомбардировщики не успели войти в воздушное пространство Великобритании.

В ВВС Великобритании уточнили, перехват самолетов РФ был согласован с союзниками НАТО.

Как ранее сообщали Власти, Лукашенко пригрозил миру российскими бомбардировщиками с ядерным оружием.

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Тэги: Россия, НАТО, Великобритания, самолет, ввс, бомбардировщик
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