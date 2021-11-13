Обустройство придомовой территории с компанией «Viking Металлоконструкции»

Организация территории частного дома, завода, автомобильной мастерской или парковки требует предварительного выбора большого количества материалов.

Организация территории частного дома, завода, автомобильной мастерской или парковки требует предварительного выбора большого количества материалов. Практически всегда кроме безопасности и защищенности покупатели обращают внимание на показатели качества, надежности, красоты и в целом внешнего вида. По периметру устанавливаются заборы, а для въезда используются разные конструкции ворот.

В организации территории готовы помочь специалисты компании «Viking Металлоконструкции». Тут viking-metal.com.ua следует оценить количество предложений, характеристики, преимущества и особенности каждого из решений. Собственное производство исключает высокие цены и позволяет реализовать проект любой сложности и под любой бюджет.

Выбор и производство ворот

Заезды на закрытые территории, автомобильные мойки, СТО, склады организовываются с помощью ворот. Для их производства используется несколько материалов:

Сайдинг . Изысканный внешний вид, но постоянное влияние погодных факторов могут быстро испортить качество и эксплуатационные характеристики; Сэндвич-панели . Цельное полотно из нескольких секций, которые соединяются специальной замочной системой. В их основе используется цельное стальное полотно, которое внутри заполняется пенополистиролом или полиуретаном; Профнастил . Универсальный и защитный вариант. Разнообразие конструкций и оттенков позволит реализовать любой проект.

При организации территории не лишним будет использовать различные виды навесов для защиты автомобилей, оборудования и другой техники. Бюджетный вариант исполнения – тент, состоящий из резиновой основы и брезентовой ткани. Изделия из поликарбоната обладают солидным внешним видом и увеличенным эксплуатационным ресурсом. Альтернативой также выступает металлочерепица и металлопрофиль.

Заборы из профнастила

Наиболее частое решение, чтобы облагородить территорию и организовать дополнительную защиту. Преимуществ использования у металлопрофиля несколько:

небольшой вес;

универсальность;

широкая цветовая гамма;

длительный срок эксплуатации;

стойкость к коррозии;

доступная стоимость.

Конструкция может быть откатной, распашной, автоматической, дворовой и гаражной. Специалисты «Viking Металлоконструкции» предлагают только надежные заборы с учетом проекта заказчика. Подбирается оптимальный механизм открывания, цвет и автоматика.

Сотрудничество с производителем «Viking Металлоконструкции»

Это надежный помощник для предпринимателей, бизнесменов и просто владельцев частных домов, коттеджей и дач. Вся продукция изготавливается своими силами благодаря отлаженной системе с применением современного оборудования.

За 11 лет реализовано несколько тысяч проектов, а большинство клиентов оставили положительные отзывы. Сотрудничество подтверждается договором, где указана стоимость проекта, условия исполнителя и заказчика. Гарантируется четкое соблюдение сроков.