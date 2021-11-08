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Главная » Украина » Общество
15:55 13 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Киеве открыли новый пункт вакцинации: кто может сделать прививку

В Киеве открывается новый центр вакцинации против COVID-19.

Вакцина от COVID-19 предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизнь

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

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В Киеве в гостинице «Национальный», расположенной на ул. Липская 5 откроется новый центр вакцинации.

Вакцинироваться здесь смогут все желающие включая детей от 12 лет при наличии у них всех плановых прививок. Посмотреть график работы центра, вакцины и записаться на прививку можно по ссылке.

Сообщается, что наличие декларации с семейным врачом для прививки не обязательна, однако она значительно ускорит проведение вакцинации, так как ускорит процесс внесения данных в электронную систему здравоохранения. Для вакцинации с собой необходимо взять паспорт и (или) ИНН.

В Минздраве напоминают о том, что вакцина от COVID-19 предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизнь.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, вакцинированные люди в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, а также смерти от COVID-19, чем невакцинированные.

Как ранее сообщали Власти, в Украине появились детские COVID-сертификаты: как и где получить.

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Тэги: вакцинация, covid-19, центр вакцинации
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