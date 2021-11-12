Польша хочет полностью закрыть границу с Беларусью
Польша может закрыть таможенные пункты на границе с Беларусью и остановить железнодорожное сообщение.
Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский фире радиостанции RMF.
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По его словам, Польша может повлиять на Беларусь полным закрытием границы между государствами, включая железнодорожное сообщение.
«Они прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение», – сказал Мариуш Каминьский.
Таким образом польский чиновник пригрозил Беларуси политической и экономической изоляцией.
«Закрытие перехода в Кузнице последовало после того, как непосредственно у этого КПП белорусы спровоцировали миграционную ситуацию, нелегальное пересечение границы. Это был первый предупредительный сигнал. Мы посылаем соответствующие сигналы. Они будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической», – предупредил глава МВД Польши.
По данным МВД Польши, в этом году количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы выросло в 370 раз и превысило 33 тысяч.
Как ранее сообщали Власти, Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена.