НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
20:19 13 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украину стало посещать больше туристов

Поток туристов в Украину вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом.

В этому году Украину посетило почти 3,1 млн иностранных туристов,

Об этом свидетельствуют данные Госагентства развития туризма.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, согласно опубликованным данным , в этому году Украину посетило почти 3,1 млн иностранных туристов, что на 12,6% больше показателей прошлого года.

Больше всего туристов в Украину едет из Европы – 70%, далее идет Азия – 25,5%, 3% – туристы из Северной Америки, 1,4% – из стран Африки. 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки.

Статистика Госагентства развития туризма

Также агентство привело данные стран, жители которых чаще всего посещают Украину.

На первом месте находится Молдова – 744 630 (из них туристов – 24,09%). Далее идут Россия – 411 373 (13,31%), Польша – 209 039 (6,76%); Румыния – 200 370 (6,48 %); Беларусь – 199553 (6,46%); Турция – 171 955 (5,56%); Венгрия – 152 390 (4,93%); Германия – 111 675 (3,61%); Израиль – 96 250 (3,11%); США – 81 581 (2,64%).

Как ранее сообщали Власти, Таиланд ослабил карантинные ограничения и вновь открывается для вакцинированных туристов из нескольких десятков стран, но не для украинцев.

Источник:
Тэги: туризм, развитие
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.10.2021 21:40
В Турции российских туристов арестовали за поджог леса
ТОР
21.08.2021 18:00
На саммит Крымской платформы прибывают участники
ТОР
29.01.2021 20:30
40% туристических локаций в Чернобыле выгорело во время весенних пожаров
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Еще одна область вернулась в «желтую» зону карантина

16:30 Украина

В Киеве открыли новый пункт вакцинации: кто может сделать прививку

15:55 Украина

С сегодняшнего дня на Киевщине действуют новые ограничения в общественном транспорте

11:40 Украина

Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, может выйти на свободу

07:22 Украина

В Беларуси погибли двое российских десантников

06:09 Мир

В России назвали два сценария военного вторжения в Украину

02:29 Мир

COVID-19 массово косит детей до 6 лет: врач назвал особенные симптомы

00:26 Украина

Вероятность веерных отключений в Киеве высокая, угля и газа мало – Кличко

09:19 Украина

В Харькове водитель сбил полицейского, который охранял место резонансного ДТП

07:49 Украина

На Львовщине закроют общественный транспорт для невакцинированных: названа дата

07:35 Украина

Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после болезни

01:21 Мир

Новости | NetGameSlots.com