Украину стало посещать больше туристов

Поток туристов в Украину вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом.

В этому году Украину посетило почти 3,1 млн иностранных туристов,



Об этом свидетельствуют данные Госагентства развития туризма.

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Так, согласно опубликованным данным , в этому году Украину посетило почти 3,1 млн иностранных туристов, что на 12,6% больше показателей прошлого года.

Больше всего туристов в Украину едет из Европы – 70%, далее идет Азия – 25,5%, 3% – туристы из Северной Америки, 1,4% – из стран Африки. 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки.

Также агентство привело данные стран, жители которых чаще всего посещают Украину.

На первом месте находится Молдова – 744 630 (из них туристов – 24,09%). Далее идут Россия – 411 373 (13,31%), Польша – 209 039 (6,76%); Румыния – 200 370 (6,48 %); Беларусь – 199553 (6,46%); Турция – 171 955 (5,56%); Венгрия – 152 390 (4,93%); Германия – 111 675 (3,61%); Израиль – 96 250 (3,11%); США – 81 581 (2,64%).

Как ранее сообщали Власти, Таиланд ослабил карантинные ограничения и вновь открывается для вакцинированных туристов из нескольких десятков стран, но не для украинцев.

Тэги: туризм, развитие