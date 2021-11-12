В Украине из-за нехватки угля не работает множество ТЭС
В Украине 14 энергоблоков государственных теплоэлектростанций простаивают из-за отсутствия угля.
Об этос свидетельствуют данным Укрэнерго.
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Так, по состоянию на 13 ноября в Украине работают только 3 из 23 энергоблоков государственных ТЭС. 13 из них простаивают из-за нехватки угля, еще 6 блоков находится на ремонте.
Всю нагрузку несут на себе всего 3 блока ТЭС, на каждой из них работает по 1 энергоблоку.
При этом на частных ТЭС из-за нехватки угля не работает всего 4 энергоблока, половина из которых на Луганской ТЭС, которая испытвает проблемы с поставками угля из-за блокады России.
Как ранее сообщали Власти, Россия заблокировала транзит угля для украинских ТЭС из Казахстана.