Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Минск

Авиакомпания Cham Wings Airlines приняла решение приостановить свои полеты в Национальный аэропорт Минск.

Cham Wings Airlines приняла решение с 13 ноября приостановить свои полеты в Минск



Об этом авиакомпания Cham Wings Airlines сообщила у себя в Twitter.

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Решение об отмене было принято на фоне обвинений в сторону авиакомпании в перевозке мигрантов в Минск, и таким образом содействии миграционному кризису на границе между Польшей и Беларусью.

«Поскольку большинство пассажиров Cham Wings, летящих в Минск, является сирийцами, Cham Wings Airlines приняла решение с 13 ноября приостановить свои полеты в Национальный аэропорт Минска», – сообщили в компании.

Иракские авиалинии также подтвердили, что не возобновят полеты в Минск из-за миграционного кризиса.

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Тэги: Сирия, авиакомпания, Минск, беларусь