На границе между Польшей и Беларусью погиб польский солдат

Военнослужащий Вооруженных сил Польши погиб на белорусско-польской границе.

Выстрел был произведен из служебного оружия



Об этом сообщает «Польское радио».

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Солдат 17-й Великопольской механизированной бригады погиб в результате выстрела, который произошёл в результате несчастного случая.

Сообщается, что выстрел был произведен из служебного оружия «без участия третьих лиц».

Военная полиция совместно с прокуратурой начали проверку по факту произошедшего.

Как ранее сообщали Власти: к польской границе прибывают белорусские силовики.

Тэги: смерть, Польша, беларусь, солдат, граница