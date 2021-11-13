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08:47 14 Ноября 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

На границе между Польшей и Беларусью погиб польский солдат

Военнослужащий Вооруженных сил Польши погиб на белорусско-польской границе.

Выстрел был произведен из служебного оружия

Об этом сообщает «Польское радио».

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Солдат 17-й Великопольской механизированной бригады погиб в результате выстрела, который произошёл в результате несчастного случая.

Сообщается, что выстрел был произведен из служебного оружия «без участия третьих лиц».

Военная полиция совместно с прокуратурой начали проверку по факту произошедшего.

Как ранее сообщали Власти: к польской границе прибывают белорусские силовики.

Источник:
Тэги: смерть, Польша, беларусь, солдат, граница
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