В Сьерра-Леоне погибло 144 человека из-за взрыва бензовоза

Жертвами взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне стали 144 человека, и еще около 60 человек пострадало.

Выкопанные могилы для погибших



Об этом сообщает новостное агентство «Reuters».

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В Сьерра-Леоне жертвами взрыва бензовоза стало 144 человека, еще 57 человек госпитализировано, из них 11 в критическом состоянии.

Взрыв произошел неделю назад после столкновения бензовоза с другим грузовиком в пригороде столицы Фритауна. Большое количество жертв объясняется тем, что люди собрались на месте ДТП, чтобы собрать вытекавшее топливо из цистерны.

Как ранее сообщали Власти, в России в результате взрыва бензовоза погибли люди.

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