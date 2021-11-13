В Австрии невакцинированным от COVID-19 запретили выходить из дому
Австрия с одним из самых низких показателей вакцинации в Европе вводит жесткие карантинные ограничения для невакцинированных.
Об этом сообщило DW. Канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил в воскресенье, что с понедельника, 15 ноября, начнется локдаун для непривитых людей.
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«Мы должны повысить уровень вакцинации. Это позорно низкий уровень», – заявил Шалленберг.
Людям, которые не были полностью вакцинированы против COVID, будет разрешено покидать свои дома только для определенных целей, таких как посещение врача, покупка продуктов, работа или вакцинация.
В населенных пунктах будут проводить выборочные проверки соблюдения изоляции непривитыми.
На отдельной пресс-конференции министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн заявил, что правительство также введет требование об обязательной вакцинации людей, работающих в сфере здравоохранения.
В Австрии в последнее время наблюдается рост числа зарегистрированных случаев COVID-19. В субботу, 13 ноября, в стране было зарегистрировано 13152 новых случая коронавируса по сравнению с 11798 днем ранее.
Уровень заражения за семь дней составляет 775,5 новых случая на 100 000 жителей, по сравнению с 528,8 неделю назад и 316,4 две недели назад.
В Австрии, где вакцинировано всего 65% всего населения, один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе.
Как сообщали Власти, по данным ВОЗ, Европа стала единственным регионом мира, где случаи заболевания и смертности от COVID-19 неуклонно растут.