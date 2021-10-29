В Днепре сгорела квартира, погибли люди

В результате пожара в одной из квартир в Днепре погибло два человека.

Сильное задымление и пожар начался после громкого взрыва в квартире



Об этом сообщает ГСЧС Днепровской области.

Утром 14 ноября, в одной пятиэтажек в Днепре произошел пожар – загорелась квартира на улице Абхазской.

Очевидцы сообщают, что сильное задымление и пожар начался после громкого взрыва в квартире.

Прибывшие на место происшествия спасатели застали возгорание, занявшее площадь около 30 кв. м. В ходе ликвидации пожара было обнаружено два тела – мужчины 1977 года рождения и женщины, данные по которой еще устанавливаются.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве горела Киево-Печерская Лавра.

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