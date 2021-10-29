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16:44 14 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Днепре сгорела квартира, погибли люди

В результате пожара в одной из квартир в Днепре погибло два человека.

Сильное задымление и пожар начался после громкого взрыва в квартире

Об этом сообщает ГСЧС Днепровской области.

Утром 14 ноября, в одной пятиэтажек в Днепре произошел пожар – загорелась квартира на улице Абхазской.

Очевидцы сообщают, что сильное задымление и пожар начался после громкого взрыва в квартире.

На месте работали 11 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники

Прибывшие на место происшествия спасатели застали возгорание, занявшее площадь около 30 кв. м. В ходе ликвидации пожара было обнаружено два тела – мужчины 1977 года рождения и женщины, данные по которой еще устанавливаются.

Состояние квартиры после ликвидации пожара

Как ранее сообщали Власти, в Киеве горела Киево-Печерская Лавра.

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Тэги: днепр, пожар, жертвы, ГСЧС
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