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16:44 14 Ноября 2021 0 Комментарии
В Днепре сгорела квартира, погибли люди
В результате пожара в одной из квартир в Днепре погибло два человека.
Сильное задымление и пожар начался после громкого взрыва в квартире
Об этом сообщает ГСЧС Днепровской области.
Утром 14 ноября, в одной пятиэтажек в Днепре произошел пожар – загорелась квартира на улице Абхазской.
Очевидцы сообщают, что сильное задымление и пожар начался после громкого взрыва в квартире.
Прибывшие на место происшествия спасатели застали возгорание, занявшее площадь около 30 кв. м. В ходе ликвидации пожара было обнаружено два тела – мужчины 1977 года рождения и женщины, данные по которой еще устанавливаются.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве горела Киево-Печерская Лавра.
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Тэги: днепр, пожар, жертвы, ГСЧС
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