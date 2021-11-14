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23:22 14 Ноября 2021 Просмотров 131   КомментариевКомментарии

В Днепре прогремел взрыв в многоэтажке: двое погибших

В Днепре в одной из квартир пятиэтажки прогремел взрыв и вспыхнул пожар, два человека погибли.

В результате взрыва и пожара погибли мужчина и жкнщина

Об этом сообщил Информатор. Инцидент произошел рано утром на улице Абхазской.

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Загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома.

Жители дома сообщили, что слышали взрыв, а после из окна квартиры повалил черный дым.

В результате трагедии погибли два человека: мужчина и женщина.

Взрыв прогремел рано утром

Взрыв прогремел рано утром

Общая площадь пожара составила 30м²: обгорели стены, мебель и бытовые принадлежности.

Взорвалась квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома

Взорвалась квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома

Ранее Власти писали, что в Мукачевском районе Закарпатской области из-за пожара погибло два человека – бабушка и 4-летний внук.

Источник:
Тэги: взрыв, днепр, пожар
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