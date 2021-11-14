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23:22 14 Ноября 2021 131 Комментарии
В Днепре прогремел взрыв в многоэтажке: двое погибших
В Днепре в одной из квартир пятиэтажки прогремел взрыв и вспыхнул пожар, два человека погибли.
В результате взрыва и пожара погибли мужчина и жкнщина
Об этом сообщил Информатор. Инцидент произошел рано утром на улице Абхазской.
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Загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома.
Жители дома сообщили, что слышали взрыв, а после из окна квартиры повалил черный дым.
В результате трагедии погибли два человека: мужчина и женщина.
Общая площадь пожара составила 30м²: обгорели стены, мебель и бытовые принадлежности.
Ранее Власти писали, что в Мукачевском районе Закарпатской области из-за пожара погибло два человека – бабушка и 4-летний внук.
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Тэги: взрыв, днепр, пожар
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