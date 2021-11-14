Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО

Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.

Премьер Польши заявил о возможной помощи со стороны НАТО



Об этом в интервью PAP сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Речь идет о возможности использования четвертой статьи Альянса.

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По словам Моравецкого, четвертая статья НАТО предусматривает начало консультаций с союзниками, когда, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из стран оказывается под угрозой.

«Кажется, что это нужно все больше и больше. Поскольку уже недостаточно только, чтобы мы публично выражали свою обеспокоенность. Сейчас нужны уже конкретные шаги и вмешательство всего Альянса», – сказал премьер Польши.

На сайте НАТО сказано, что четвертая статья позволяет членам Альянса выносить на обсуждение Совета НАТО любой вопрос, вызывающий озабоченность, особенно связанный с безопасностью.

На этих консультациях страны-члены могут просто обменяться информацией, а могут принять какое-то консенсуальное решение.

С момента создания Альянса в 1949 году статья 4 применялась шесть раз. Последний раз – Турцией.

Ранее Власти писали, что США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.

Тэги: НАТО, Литва, Польша, Латвия, беженцы, мигранты