Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО
Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.
Об этом в интервью PAP сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Речь идет о возможности использования четвертой статьи Альянса.
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По словам Моравецкого, четвертая статья НАТО предусматривает начало консультаций с союзниками, когда, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из стран оказывается под угрозой.
«Кажется, что это нужно все больше и больше. Поскольку уже недостаточно только, чтобы мы публично выражали свою обеспокоенность. Сейчас нужны уже конкретные шаги и вмешательство всего Альянса», – сказал премьер Польши.
На сайте НАТО сказано, что четвертая статья позволяет членам Альянса выносить на обсуждение Совета НАТО любой вопрос, вызывающий озабоченность, особенно связанный с безопасностью.
На этих консультациях страны-члены могут просто обменяться информацией, а могут принять какое-то консенсуальное решение.
С момента создания Альянса в 1949 году статья 4 применялась шесть раз. Последний раз – Турцией.
Ранее Власти писали, что США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.