Лукашенко попросил Путина разместить несколько дивизионов «Искандер» на границе с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему нужно несколько российских дивизионов «Искандер» на границе с Украиной и на западном направлении.

Лукашенко попросил российские "Искандеры"



Об этом сообщило БЕЛТА. Лидер белорусского режима отметил, что к наземной операции он готов, а вот с ракетами нужна помощь.

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«Нам нужно уметь воевать против той техники, которая к нам придет. Нам нужно не витать в облаках, а не забывать, что да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси – мы к этому готовы, у нас силы специальных операций», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что рассчитывает получить от России оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

«Мне нужно несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия ракет “Искандера” – ред.), наш «Полонез» – до 300. Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и «Точку» привлечь, и «Бук-МБ», – добавил Лукашенко.

По его словам, очень важна сейчас мобильность, поэтому ВС Беларуси «создали машины на МЗКТ, бронемашины” с экипажем восемь-девять человек.

«Поэтому вы не волнуйтесь, мы свою роль тут сыграем. Это вы даже можете не переживать», — заявил Лукашенко.

Напомним, ракетные комплексы «Искандер» применяются для уничтожения средств ПВО и ПРО противника, а также других стратегических объектов на расстоянии до 500 километров.

Ранее Власти писали, что Лукашенко пригрозил миру российскими бомбардировщиками с ядерным оружием.

Тэги: беларусь, Александр Лукашенко