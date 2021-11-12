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20:05 14 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Готовимся к нескольким сценариям: в Луцке прошло совещание СНБО

В Луцке состоялось межведомственное совещание по вопросам обороны границы с Беларусью под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Данилов рассказал об итогах совещания СНБО

Об этом сообщила пресс-служба СНБО. Данилов сообщил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на фоне кризиса с беженцами.

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По его словам, происходящее на белорусско-польской границе нельзя назвать гуманитарным кризисом – это “очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе”.

По мнению Данилова, необходимо создать межведомственную рабочую группу «с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования».

Секретарь СНБО также отметил, что по данным разведки, сейчас на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч так называемых беженцев.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны.

Он также добавил, ведомство «принимает весь комплекс мер», чтобы исключить подобный сценарий в Украине, хотя он «сейчас маловероятен».

“Мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры для противодействия такому проявлению гибридной войны”, – заявил Баканов.

Он также уточнил, что СБУ применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мероприятий. Кроме того, создаются общие с Нацполицией и погранслужбой мобильные группы для работы в приграничных районах.

Ранее Власти писали, что в Великобритании около 600 военнослужащих готовы к экстренной отправке в Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны России.

Источник:
Тэги: снбо, граница Украины
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