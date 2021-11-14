НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
06:28 15 Ноября 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В приграничных с Беларусью областях могут ввести чрезвычайное положение, – министр МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в приграничных с Беларусью областях могут ввести чрезвычайное положение.

В пяти областях Украины могут ввести чрезвычайное положение

О возможных угрозах, вызванных ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе министр рассказал на брифинге после совещания СНБО в Луцке.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, уже определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Также  определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка.

“Как сказал секретарь СНБО, проработаны разные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях»,- сказал Монастырский.

Он также уточнил, что к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с Востока и Юга.

В Украине граничат с Беларусью пять областей: Волынская, Ривненская, Житомирская, Киевская и Черниговская.

Ранее Власти писали, что в Луцке состоялось межведомственное совещание по вопросам обороны границы с Беларусью под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Источник:
Тэги: МВД, граница Украины, Денис Монастырский
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.11.2021 20:05
Готовимся к нескольким сценариям: в Луцке прошло совещание СНБО
ТОР
12.11.2021 06:15
Границы фактически нет: в МВД рассказали, как беженцы могут прорваться в Украину
ТОР
10.11.2021 20:25
Данилов озвучил план на случай штурма беженцами украинской границы
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Днепре прогремел взрыв в многоэтажке: двое погибших

23:22 Украина

Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО

19:10 Мир

Готовят к прорыву границы: белорусские военные разадают мигрантам оборудование и газ

15:00 Мир

Около 50 мигрантов силой прорвалась на территорию Польши

14:23 Мир

Запись не изданной песни с участием двух The Beatles нашли на чердаке. Видео

23:02 Мир

Еще одна область вернулась в «желтую» зону карантина

16:30 Украина

В Киеве открыли новый пункт вакцинации: кто может сделать прививку

15:55 Украина

С сегодняшнего дня на Киевщине действуют новые ограничения в общественном транспорте

11:40 Украина

Великобритания подняла в небо истребители для перехвата российских бомбардировщиков

10:39 Мир

У берегов Франции атомный авианосец столкнулся с парусной яхтой

10:34 Мир

Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, может выйти на свободу

07:22 Украина

Новости | NetGameSlots.com