В приграничных с Беларусью областях могут ввести чрезвычайное положение, – министр МВД
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в приграничных с Беларусью областях могут ввести чрезвычайное положение.
О возможных угрозах, вызванных ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе министр рассказал на брифинге после совещания СНБО в Луцке.
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По его словам, уже определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции.
Также определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка.
“Как сказал секретарь СНБО, проработаны разные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях»,- сказал Монастырский.
Он также уточнил, что к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с Востока и Юга.
В Украине граничат с Беларусью пять областей: Волынская, Ривненская, Житомирская, Киевская и Черниговская.
Ранее Власти писали, что в Луцке состоялось межведомственное совещание по вопросам обороны границы с Беларусью под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова.