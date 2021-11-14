В приграничных с Беларусью областях могут ввести чрезвычайное положение, – министр МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в приграничных с Беларусью областях могут ввести чрезвычайное положение.

В пяти областях Украины могут ввести чрезвычайное положение



О возможных угрозах, вызванных ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе министр рассказал на брифинге после совещания СНБО в Луцке.

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По его словам, уже определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Также определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка.

“Как сказал секретарь СНБО, проработаны разные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях»,- сказал Монастырский.

Он также уточнил, что к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с Востока и Юга.

В Украине граничат с Беларусью пять областей: Волынская, Ривненская, Житомирская, Киевская и Черниговская.

Ранее Власти писали, что в Луцке состоялось межведомственное совещание по вопросам обороны границы с Беларусью под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Тэги: МВД, граница Украины, Денис Монастырский