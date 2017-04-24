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07:25 15 Ноября 2021 Просмотров 1045   КомментариевКомментарии

Макрон изменил один из цветов национального флага Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий оттенок на флаге Франции на более темный в память о Французской революции.

Синий цвет на флаге стал более темным

Об этом сообщила газета Le Parisen. Решение об изменении цвета было принято еще 13 июля 2020 года, но стало известно о нем только сейчас.

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А на более темный оттенок синего на флагах, развевающихся над Елисейским дворцом, Национальным собранием и Министерством внутренних дел никто не обращал внимание.

Изменение цвета состоялось по инициативе операционного директора Елисейского дворца Арно Жоланса и советника президента по исторической памяти Бруно Роже-Пети.

Новый оттенок на флаге является отсылкой к флагу 1793 года времен Первой Французской республики. Решение было отчасти эстетическим, так как французский и флаг ЕС развеваются рядом друг с другом во многих местах и их оттенки синего теперь совпадают.

Ранее Власти писали, что в центре Москвы в небо на воздушных шарах запустили государственный флаг Украины.

Источник:
Тэги: Франция, Эмануэль Макрон
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