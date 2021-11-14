Выздоровело больше, чем заболело: статистика COVID-19 в Украине за минувшие сутки
По состоянию на утро 15 ноября за сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 10 802 жителей, 442 пациента умерло от болезни.
Свежую суточную статистику коронавируса опубликовали на сайте Минздрава. Среди новых заболевших оказалось 764 детей и 132 медработника.
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Выздоровело от болезни 11 219 человека.
Наибольшее количество новых случаев инфицирования зафиксировали в Днепропетровской области – 987, Одесской – 901, Николаевской – 844, Харьковской – 829 и Запорожской – 737.
Количество новых заболевших COVID-19 в регионах за сутки:
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г. Киев – 449 случаев;
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Винницкая область – 608 случаев;
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Волынская область – 359 случаев;
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Днепропетровская область – 987 случаев;
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Донецкая область – 542 случая;
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Житомирская область – 380 случаев;
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Закарпатская область – 191 случай;
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Запорожская область – 737 случаев;
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Ивано-Франковская область – 305 случаев;
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Киевская область – 420 случаев;
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Кировоградская область – 91 случай;
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Луганская область – 49 случаев;
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Львовская область – 537 случаев;
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Николаевская область – 844 случая;
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Одесская область – 901 случай;
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Полтавская область – 559 случаев;
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Ривненская область – 184 случая;
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Сумская область – 306 случаев;
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Тернопольская область – 224 случая;
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Харьковская область – 829 случаев;
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Херсонская область – 135 случаев;
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Хмельницкая область – 314 случаев;
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Черкасская область – 359 случаев;
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Черновицкая область – 159 случаев;
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Черниговская область – 333 случая.
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