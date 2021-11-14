Выздоровело больше, чем заболело: статистика COVID-19 в Украине за минувшие сутки

По состоянию на утро 15 ноября за сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 10 802 жителей, 442 пациента умерло от болезни.

Свежую суточную статистику коронавируса опубликовали на сайте Минздрава. Среди новых заболевших оказалось 764 детей и 132 медработника.

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Выздоровело от болезни 11 219 человека.

Наибольшее количество новых случаев инфицирования зафиксировали в Днепропетровской области – 987, Одесской – 901, Николаевской – 844, Харьковской – 829 и Запорожской – 737.

Количество новых заболевших COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 449 случаев;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 987 случаев;

Донецкая область – 542 случая;

Житомирская область – 380 случаев;

Закарпатская область – 191 случай;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 420 случаев;

Кировоградская область – 91 случай;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 537 случаев;

Николаевская область – 844 случая;

Одесская область – 901 случай;

Полтавская область – 559 случаев;

Ривненская область – 184 случая;

Сумская область – 306 случаев;

Тернопольская область – 224 случая;

Харьковская область – 829 случаев;

Херсонская область – 135 случаев;

Хмельницкая область – 314 случаев;

Черкасская область – 359 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 333 случая.

Ранее Власти писали, что на международной выставке в Китае представили вакцину от коронавируса вводимую с помощью ингаляции.

Тэги: covid-19