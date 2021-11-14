Нужно быть готовым к войне с Россией – глава Генштаба Великобритании
Уходящий в отставку начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией.
Мнение генерала приводит The Guardian. Он высказал его на фоне обострения кризиса с мигрантами на границах стран Евросоюза с Беларусью.
Картер отметил, что не верит в желание президента России Владимира Путина развязать «горячую войну» с Западом.
Однако, по его мнению, Россия теперь представляет собой большую угрозу для Восточной Европы, чем это было восемь лет назад, когда он занял свою должность.
По словам картера, он «явно надеялся», что войны с Россией не будет, но НАТО должно быть к этому готово.
Ранее Власти писали, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.