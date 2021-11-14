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09:38 15 Ноября 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Нужно быть готовым к войне с Россией – глава Генштаба Великобритании

Уходящий в отставку начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией.

Генерал Картер не верит в желание Путина развязать войну, но не исклячает такой возможности

Мнение генерала приводит The Guardian. Он высказал его на фоне обострения кризиса с мигрантами на границах стран Евросоюза с Беларусью.

Картер отметил, что не верит в желание президента России Владимира Путина развязать «горячую войну» с Западом.

Однако, по его мнению,  Россия теперь представляет собой большую угрозу для Восточной Европы, чем это было восемь лет назад, когда он занял свою должность.

По словам картера, он «явно надеялся», что войны с Россией не будет, но НАТО должно быть к этому готово.

Ранее Власти писали, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.

Источник:
Тэги: Россия, война, Великобритания
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