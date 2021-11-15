Опередить Bellingcat: Безуглая анонсировала на сегодня отчет ВСК по вагнеровцам

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины огласит огласит промежуточный отчет в понедельник, 15 ноября.

Безуглая пообещала обнародовать отчет по вагнеровцам в понедельник



Об этом сообщила в Facebook сообщила ее председатель нардеп от “Слуги народа” Марьяна Безуглая.

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Ранее она обещала огласить отчет в конце минувшей недели.

«Брифинг-обнародование официального отчета ВСК по «вагнеровцам» и частично по Иловайску: понедельник 13:30. Садовая», – на писала нардеп.

По словам Безуглой, в промежуточном отчете расскажут о деле «вагнеровцев» и частично об Иловайской трагедии.

Ранее Власти писали, что международная группа расследователей Bellingcat сообщила в субботу, 13 ноября, что в начале следующей недели обнародует свое расследование по “Вагнергейту”.

Тэги: Марьяна Безуглая, Вагнергейт, ВСК ВР