Осталось всего две «желтых»: в Украине обновили карантинные зоны
По состоянию на понедельник, 15 ноября Киев и 17 областей находятся в «красной» зоне адаптивного карантина, в «оранжевой» – 5 регионов, и два пока остаются “желтыми”.
Такие данные приведены на сайте Минздрава.
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Напомним, на прошлой неделе Закарпатская область была переведена в «желтую» зону карантина, но сегодня по эпидпоказателям она снова стала “оранжевой”.
Карантинные зоны в Украине на 15 ноября:
«Желтая» зона
-
Кировоградская область;
-
Тернопольская область.
«Оранжевая» зона
-
Винницкая область;
-
Закарпатская область;
-
Полтавская область;
-
Харьковская область;
-
Черновицкая область.
«Красная» зона
-
Киев;
-
Херсонская область;
-
Одесская область;
-
Запорожская область;
-
Донецкая область;
-
Днепропетровская область;
-
Сумская область;
-
Николаевская область;
-
Ровенская область;
-
Житомирская область;
-
Ивано-Франковская область;
-
Киевская область;
-
Луганская область;
-
Хмельницкая область;
-
Черниговская область;
-
Львовская область;
-
Волынская область;
-
Черкасская область.
Ранее Власти писали, что с пятницы, 12 ноября, Черкасская область официально перешла в «красную» зону карантина.