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10:22 15 Ноября 2021 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Осталось всего две «желтых»: в Украине обновили карантинные зоны

По состоянию на понедельник, 15 ноября Киев и 17 областей находятся в «красной» зоне адаптивного карантина, в «оранжевой» – 5 регионов, и два пока остаются “желтыми”.

Киев и 17 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина

Такие данные приведены на сайте Минздрава.

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Напомним, на прошлой неделе Закарпатская область была переведена в «желтую» зону карантина, но сегодня по эпидпоказателям она снова стала “оранжевой”.

Карантинные зоны в Украине на 15 ноября:

«Желтая» зона

  • Кировоградская область;

  • Тернопольская область.

«Оранжевая» зона

  • Винницкая область;

  • Закарпатская область;

  • Полтавская область;

  • Харьковская область;

  • Черновицкая область.

«Красная» зона

  • Киев;

  • Херсонская область;

  • Одесская область;

  • Запорожская область;

  • Донецкая область;

  • Днепропетровская область;

  • Сумская область;

  • Николаевская область;

  • Ровенская область;

  • Житомирская область;

  • Ивано-Франковская область;

  • Киевская область;

  • Луганская область;

  • Хмельницкая область;

  • Черниговская область;

  • Львовская область;

  • Волынская область;

  • Черкасская область.

Ранее Власти писали, что с пятницы, 12 ноября, Черкасская область официально перешла в «красную» зону карантина.

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Тэги: карантин
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