Осталось всего две «желтых»: в Украине обновили карантинные зоны

По состоянию на понедельник, 15 ноября Киев и 17 областей находятся в «красной» зоне адаптивного карантина, в «оранжевой» – 5 регионов, и два пока остаются “желтыми”.

Киев и 17 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина



Такие данные приведены на сайте Минздрава.

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Напомним, на прошлой неделе Закарпатская область была переведена в «желтую» зону карантина, но сегодня по эпидпоказателям она снова стала “оранжевой”.

Карантинные зоны в Украине на 15 ноября:

«Желтая» зона

Кировоградская область;

Тернопольская область.

«Оранжевая» зона

Винницкая область;

Закарпатская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

«Красная» зона

Киев;

Херсонская область;

Одесская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Львовская область;

Волынская область;

Черкасская область.

Ранее Власти писали, что с пятницы, 12 ноября, Черкасская область официально перешла в «красную» зону карантина.

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