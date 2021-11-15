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11:35 15 Ноября 2021 Просмотров 292   КомментариевКомментарии

Беженцы на границе забросали камнями польских полицейских

Нелегалы забросали камнями польских силовиков, когда пытались прорваться через белорусско-польскую границу.

Евросоюз и польское правительство назвали произошедшие события самым сложным моментом с начала кризиса на границе

Об этом сообщает «INTERFAX.RU» со ссылкой на правоохранительные органы Польши.

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В воскресенье, 14 ноября, группа нелегальных мигрантов, во время очередной попытки прорыва польской границы, забросала камнями сотрудников полиции Польши. Один из камней попал в голову полицейского. От серьезной травмы его спал шлем.

В ходе еще одного инцидента было задержано 22 мигранта из Ирака, которые ранее, в составе группы из 50 человек, сумели разрушить часть заграждения на границе и прорваться на территорию Польши.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

Евросоюз и польское правительство назвали произошедшие события самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Тем временем, Польша, Литва и Латвия продолжают фиксировать усилившийся поток нелегалов, попасть на территорию ЕС с территории Беларуси.

Польско-белорусская граница

Как ранее сообщали Власти:

Источник:
Тэги: Польша, беларусь, мигранты
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