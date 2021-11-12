НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
11:59 15 Ноября 2021 Просмотров 166   КомментариевКомментарии

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: Ляшко назвал первый положительный сигнал

В Украине отмечается улучшение эпидемиологической ситуации.

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 15 ноября.

Так, по словам Ляшко, в Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствует количество выздоровевших пациентов, число которых стало больше, чем госпитализаций, впервые за три месяца.

«Впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из Covid-больниц преобладает над количеством госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают», отметил министр.

Согласно статистике, в Украине количество выявленных случаев коронавируса уменьшилось на 6%, а количество госпитализаций также снизилось на 13%.

Ляшко подчеркнул, что благоприятная статистика не говорит о полной победе над вирусом. В Украине все еще достаточно высокий уровень заболеваемости и госпитализации от коронавируса. По его словам, чтобы уменьшить данные показатели, необходимо ускорять темпы вакцинации от коронавируса и соблюдать карантинные ограничения.

За последние сутки в Украине зафиксировано 10 802 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 11 219 украинцам, а умерли — 442 пациента.

Как ранее сообщали Власти:

Источник:
Тэги: Минздрав, ляшко, статистика, covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.11.2021 21:03
Минздрав обновил протокол лечения COVID-19: что изменилось
ТОР
15.07.2021 12:00
Минздрав сообщил, как избежать введение локдауна
ТОР
18.10.2020 14:00
Минздрав сообщил, кто в Украине умирает от COVID
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево

12:39 Украина

Беженцы прорываются на территорию Польши: их встречают водометы и вертолет

12:20 Мир

Беженцы на границе забросали камнями польских полицейских

11:35 Мир

Лукашенко предложил доставить мигрантов с границы самолетами «Белавиа» в Мюнхен

10:43 Мир

Макрон изменил один из цветов национального флага Франции

07:25 Мир

В Днепре прогремел взрыв в многоэтажке: двое погибших

23:22 Украина

Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО

19:10 Мир

Готовят к прорыву границы: белорусские военные разадают мигрантам оборудование и газ

15:00 Мир

Около 50 мигрантов силой прорвалась на территорию Польши

14:23 Мир

Еще одна область вернулась в «желтую» зону карантина

16:30 Украина

В Киеве открыли новый пункт вакцинации: кто может сделать прививку

15:55 Украина

Новости | NetGameSlots.com