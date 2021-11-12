Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: Ляшко назвал первый положительный сигнал

В Украине отмечается улучшение эпидемиологической ситуации.

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 15 ноября.

Так, по словам Ляшко, в Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствует количество выздоровевших пациентов, число которых стало больше, чем госпитализаций, впервые за три месяца.

«Впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из Covid-больниц преобладает над количеством госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают», отметил министр.

Согласно статистике, в Украине количество выявленных случаев коронавируса уменьшилось на 6%, а количество госпитализаций также снизилось на 13%.

Ляшко подчеркнул, что благоприятная статистика не говорит о полной победе над вирусом. В Украине все еще достаточно высокий уровень заболеваемости и госпитализации от коронавируса. По его словам, чтобы уменьшить данные показатели, необходимо ускорять темпы вакцинации от коронавируса и соблюдать карантинные ограничения.

За последние сутки в Украине зафиксировано 10 802 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 11 219 украинцам, а умерли — 442 пациента.

Как ранее сообщали Власти:

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