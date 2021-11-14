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12:20 15 Ноября 2021 Просмотров 1247   КомментариевКомментарии

Беженцы прорываются на территорию Польши: их встречают водометы и вертолет

Часть группы беженцев из стихийного лагеря у границы подошла к КПП «Брузги» и во время сильной давкисломала часть ограждения со стороны Беларуси.

Мигранты пытаются прорваться через КПП

Оставшиеся в стихийном лагере в лесу мигранты покидают его и также движутся колонной в сторону погранперехода «Брузги».

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Мигранты жалуются, что не могут больше ждать, потому что замерзают.

Колонна беженцев идет к пункту пропуска

Колонна беженцев идет к пункту пропуска

Со стороны Польши за кордоном полицейских стоит водомет, на подлете боевой вертолет

Со стороны Польши за кордоном полицейских стоит водомет, на подлете боевой вертолет

Мигрантов возле КПП становится все больше и больше

Мигрантов возле КПП становится все больше и больше

Мигранты голыми руками расчищают площадку на погранпереходе «Брузги» от колючей проволоки.

Беженцы нескончаемым потоком продолжают идут в сторону погранперехода, где уже практически нет места.

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Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
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