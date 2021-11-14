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12:20 15 Ноября 2021 1247 Комментарии
Беженцы прорываются на территорию Польши: их встречают водометы и вертолет
Часть группы беженцев из стихийного лагеря у границы подошла к КПП «Брузги» и во время сильной давкисломала часть ограждения со стороны Беларуси.
Мигранты пытаются прорваться через КПП
Оставшиеся в стихийном лагере в лесу мигранты покидают его и также движутся колонной в сторону погранперехода «Брузги».
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Мигранты жалуются, что не могут больше ждать, потому что замерзают.
Мигранты голыми руками расчищают площадку на погранпереходе «Брузги» от колючей проволоки.
Беженцы нескончаемым потоком продолжают идут в сторону погранперехода, где уже практически нет места.
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Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
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