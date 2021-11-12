В центре Кабула прогремел взрыв: есть пострадавшие
В понедельник, 15 ноября, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого ранения получили два человека.
Как сообщает сайт Aamaj News со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел утром в районе Котэ Санги.
Как сообщает Reuters, информацию подтвердили в министерстве внутренних дел талибов.
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Инцидент произошел всего через два дня после аналогичного взрыва, о котором заявляла боевая группировка «Исламское государство».
Оба устройства были магнитного типа, прикрепленные к транспортным средствам – мины-липучки.
Такие устройства вызывают меньше жертв и наносят меньший ущерб, чем атаки террористов-смертников. Они, как правило, используются для целенаправленных убийств.
Подобная магнитная бомба уничтожила микроавтобус в западном Кабуле в субботу, 13 ноября, убив и ранив несколько человек.
«Я был занят покупателем, когда магазин потряс бум. Потом я увидел, как люди забирали пострадавших с места взрыва», – сказал Ахмад Муртаза, владелец магазина в западном районе Кабула, Котэ Санги.
Ранее Власти писали, что во время пятничной молитвы 12 ноября в мечети в районе Спин Гар провинции Нангархар на востоке Афганистана произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и были ранены 12 человек.