На границе с Польшей украинские пограничники задержали несколько групп нелегалов

За прошедшие сутки украинские пограничники задержали граждан Турции и Польши, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

Иностранцы планировали пробраться на территорию Евросоюза



Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины.

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Так, Червоноградском районе Львовской области, в близи границы с Польшей пограничниками был остановлен автомобиль «Шкода», внутри которого находились шесть граждан Турции. Иностранцы пытались убедить пограничников, что они блогеры, а вблизи границы оказались из-за съемок живописных пейзажей. Однако во время дальнейшей беседы выяснилось, что они иностранцы заплатили 700 долларов США водителю, чтобы он их довез до приграничной зоны, после чего они планировали пробраться на территорию Евросоюза, а именно в Германию.

Похожая ситуация произошла на украинско-молдавской границе. Двое граждан Турции не признавались, что они следуют из Молдовы, но отметки в документах свидетельствовали об обратном. Скорее всего, они планировали добраться до стран ЕС, но заблудились.

Еще троих иностранцев пограничники задержали за пересечение границы Украины со стороны Польши. Граждане Польши двигались по туристическому маршруту по руслу реки Сян, однако заблудились и случайно пересекли границу с Украиной.

По указанным фактам проводятся дополнительные проверки и устанавливаются обстоятельства. На всех задержанных были составлены протоколы за нарушение государственной границы Украины.

Как ранее сообщали Власти, беженцы прорываются на территорию Польши: их встречают водометы и вертолет.

Тэги: ес, Польша, граница, пересечение границы