Мэр Майами бесплатно раздаст криптовалюту всем жителям
Эти средства – прибыль, которую город получил через MiamiCoin, CityCoin.
Мэр Майами Фрэнсис Суарес объявил в Твиттере, что планирует раздавать жителям города средства в криптовалюте.
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Город получил прибыль, инвестировав часть своих средств в MiamiCoin, при этом заработав более 21 миллиона долларов за последние три месяца, сообщает CoinDesk. Это на пути к тому, чтобы заработать примерно пятую часть того, что Майами зарабатывает за счет налогов в год.
«Мы собираемся стать первым городом в Америке, который будет давать доход от биткойнов в качестве дивидендов непосредственно своим жителям», – рассказал Суарес CoinDesk.
Жители также могут добывать или покупать монету прямо в городе – простой способ для городов заработать дополнительные деньги с помощью технологии блокчейн.
Но критики видят в этом вложении крайне нестабильные активы, которые в конечном итоге могут оставить большую дыру в бюджете города. При этом мэр Майами возлагает большие надежды на биткоин. Суарес утверждал, что MiamiCoin может в конечном итоге даже избавить жителей от необходимости платить налоги.
«Теоретически в какой-то момент вы могли бы заплатить все налоговые поступления города, и город мог бы быть городом, который работает без налогов, что, я думаю, было бы революционным», – сказал он СМИ.
Жителям Майами нужно будет получить электронный кошелек, чтобы получать платежи из города. Кошелек предназначен для работы с несколькими различными криптовалютными биржами.
СityCoin недавно объявили, что также помогает мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу запустить аналогичную монету для Большого Яблока под названием NYCCoin.
Ранее Власти писали, что курс биткоина перевалил за 66000 долларов и установил новый рекорд.