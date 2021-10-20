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23:43 15 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Мэр Майами бесплатно раздаст криптовалюту всем жителям

Эти средства – прибыль, которую город получил через MiamiCoin, CityCoin.

Градоначальник столицы штата Флориды Фрэнсис Суарес.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес объявил в Твиттере, что планирует раздавать жителям города средства в криптовалюте.

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Город получил прибыль, инвестировав часть своих средств в MiamiCoin, при этом заработав более 21 миллиона долларов за последние три месяца, сообщает CoinDesk. Это на пути к тому, чтобы заработать примерно пятую часть того, что Майами зарабатывает за счет налогов в год.

«Мы собираемся стать первым городом в Америке, который будет давать доход от биткойнов в качестве дивидендов непосредственно своим жителям», – рассказал Суарес CoinDesk.

Жители также могут добывать или покупать монету прямо в городе – простой способ для городов заработать дополнительные деньги с помощью технологии блокчейн.

Но критики видят в этом вложении крайне нестабильные активы, которые в конечном итоге могут оставить большую дыру в бюджете города. При этом мэр Майами возлагает большие надежды на биткоин. Суарес утверждал, что MiamiCoin может в конечном итоге даже избавить жителей от необходимости платить налоги.

«Теоретически в какой-то момент вы могли бы заплатить все налоговые поступления города, и город мог бы быть городом, который работает без налогов, что, я думаю, было бы революционным», – сказал он  СМИ.

Жителям Майами нужно будет получить электронный кошелек, чтобы получать платежи из города. Кошелек предназначен для работы с несколькими различными криптовалютными биржами.

СityCoin недавно объявили, что также помогает мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу запустить аналогичную монету для Большого Яблока под названием NYCCoin.

Ранее Власти писали, что курс биткоина перевалил за 66000 долларов и установил новый рекорд.

Источник:
Тэги: Майами, биткоин, CityCoin
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