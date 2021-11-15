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13:57 15 Ноября 2021 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Западные спецслужбы предупредили о возможном вторжении РФ в Украину: украинская разведка в курсе

Сотрудники западных спецслужб и украинской разведки располагают данными о высокой вероятности нового российского вторжения в Украину.

Россия может вторгнуться в Украину зимой

Об этом сообщило издание Financial Times. Такие прогнозы основаны не только на наблюдении количества войск у украинской границе, но и на данных, которые носят, очевидно, секретный характер.

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Наличие такой информации о возможной агрессии РФ подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Информация нашей (военной разведки) совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизация ситуации в Украине этой зимой», — рассказала она.

При этом Маляр отметила, что интерпретация собранных разведданных «требует дальнейшего обсуждения» и полной ясности о намерениях РФ у западных спецслужб пока нет.

Но она уточнила, что разведданные «подчеркивают высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сегодняшние действия российских властей похожи на то, что происходило в 2014 году.

«Это то, что они делали в 2014 году. Это вызывает серьезные опасения», — заявил он.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что стягивание российских войск к украинской границе может быть как «подготовкой к крупномасштабному вторжению», так и попыткой «психологическое давления».

Ранее Власти сообщали, что в Великобритании около 600 военнослужащих готовы к экстренной отправке в Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны России.

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Тэги: Россия
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