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14:06 15 Ноября 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

В Запорожье мужчину переехал трамвай

Упавшему под колеса трамвая мужчине отрезало пальцы.

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травматическую ампутацию 3-5 пальцев левой кости

Об этом сообщается в Запорожском центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

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14 ноября в Запорожье на улице Победы 63-летний мужчина на остановке общественного транспорта угодил под движущийся трамвай. По словам пострадавшего, когда он садился в трамвай, тот резко начал движение, из-за чего пенсионер угодил прямо под колеса вагона.

В результате инцидента мужчине отрезало пальцы.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали помощь пострадавшему и госпитализировали его в местную больницу.

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травматическую ампутацию 3-5 пальцев левой кости.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе трамвай сбил мастера спорта по боксу: парень погиб под колесами.

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Тэги: Запорожье, травма, ампутация, трамвай, пальцы
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