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15:57 15 Ноября 2021 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

Беженцы на границе с Польшей жгут костры и готовятся к новому штурму

На границе с Польшей возле пограничного перехода в районе города Кузница со стороны Беларуси скопилось около 3,5 тыс мигрантов, которые готовятся штурмовать КПП.

Возле КПП собралось около 3,5 тыс беженцев

Информацию о происходящем на границе сообщают Telegram-каналы. По их информации, палаточный городок, в котором находились беженцы полностью пуст, все люди собрались возле КПП.

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Здесь и мужчины, и женщины, и дети. На улице скоро  начнет темнеть, температура воздуха опустилась до отметки +1 градус.

Мигранты жгут костры

Мигранты жгут костры

Беженцы разместили возле КПП свои палатки

Беженцы разместили возле КПП свои палатки

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын в Twitter сообщил, что  ситуация возле КПП накаляется.

«По данным польской полиции, на закрытом пограничном переходе в Кузнице белорусы собрали около 3,5 тыс. мигрантов», – написал он.

Жарын также добавил, что белорусы сознательно нагнетают обстановку на границе. Кроме того, польские военные предупредили, что готовы применить силу, если мигранты попытаются незаконно перейти границу.

Ранее Власти писали, что часть группы беженцев из стихийного лагеря у границы подошла к КПП «Брузги» и во время сильной давки сломала часть ограждения со стороны Беларуси.

Источник:
Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
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