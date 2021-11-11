На Полтавщине загадочно умерли две подруги: полиция ждет результаты экспертизы

В Полтавской области при невыясненных обстоятельствах погибли две женщины.

Дом, где обнаружили погибших



Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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15 ноября в селе Гильцы, Лубенского района Полтавской области, в одном из домов были обнаружены тела двух женщин без признаков жизни.

Погибшие женщины возрастом 54 и 59 лет перестали выходить на связь еще с 13 ноября. Спустя два дня родственник одной из погибших пришел к ней домой, где и обнаружил погибших.

На месте происшествия работают следователи и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители устанавливают причины смерти, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как ранее сообщали Власти, в Тернополе мужчина пришел в поликлинику к врачу и умер в коридоре.

Тэги: смерть, полиция, трупы, полтавская область