В крупном украинском городе за сутки никто не заболел COVID-19: и это не Моршин
В 150-тысячном Мелитополе не зарегистрировано не единого нового случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается сайте горсовета Мелитополя.
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Так, в Мелитополе Запорожской области, где проживает около 150 тысяч человек за последние сутки не было зарегистрировано ни единого нового случая заболевания COVID-19.
Согласно статистике, на сегодняшний день в Мелитополе госпитализировано 195 человек с коронавирусом.
Ранее местные власти одними из первых в Украине ограничили работу общественного транспорта – в маршрутки пускали только вакцинированных пассажиров.
По состоянию на 15 ноября 2021 года всего в Мелитополе было подтверждено 13 287 случаев СOVID-19 среди горожан, из них 543 ребенка.
Как ранее сообщали Власти, выздоровело больше, чем заболело: статистика COVID-19 в Украине за минувшие сутки.