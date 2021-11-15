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Главная » Украина » Общество
17:23 15 Ноября 2021 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

В крупном украинском городе за сутки никто не заболел COVID-19: и это не Моршин

В 150-тысячном Мелитополе не зарегистрировано не единого нового случая заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день в Мелитополе госпитализировано 195 человек с коронавирусом

Об этом сообщается сайте горсовета Мелитополя.

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Так, в Мелитополе Запорожской области, где проживает около 150 тысяч человек за последние сутки не было зарегистрировано ни единого нового случая заболевания COVID-19.

Согласно статистике, на сегодняшний день в Мелитополе госпитализировано 195 человек с коронавирусом.

Ранее местные власти одними из первых в Украине ограничили работу общественного транспорта – в маршрутки пускали только вакцинированных пассажиров.

По состоянию на 15 ноября 2021 года всего в Мелитополе было подтверждено 13 287 случаев СOVID-19 среди горожан, из них 543 ребенка.

Как ранее сообщали Власти, выздоровело больше, чем заболело: статистика COVID-19 в Украине за минувшие сутки.

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Тэги: мелитополь, статистика, запорожская область, covid-19
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