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18:10 15 Ноября 2021 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

«Слуги народа» избрали нового главу партии

Партийный съезд «Слуги народа» 15 ноября избрал нардепа Елену Шуляк новым главой партии вместо Александра Корниенко.

Об этом сообщила в Telegram спикер «Слуги нрода» Юлия Палийчук.

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Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост. Ее поддержали единогласно.

Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии «Слуга Народа», заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также она возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве.

До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления ОО «Офис эффективного регулирования» (BRDO).

В 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а в 2019 году избрана народной депутатом от «Слуги Народа» и в том же году стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде.

Как ранее сообщали Власти, на съезде партии «Слуга народа» сложивший полномочия председателя партии Александр Корниенко предложит на свое место кандидатуру Елены Шуляк.

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Тэги: слуга народа, Елена Шуляк
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