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01:15 16 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МКС атаковал космический мусор: экипаж спрятался в кораблях

Семь членов экипажа на Международной космической станции были вынуждены укрыться в своих транспортных космических кораблях рано утром в понедельник 15 ноября, когда станция попала в пояс орбитального космического мусора.

МКС вошла в пояс космического мусора

Об этом сообщило Space.com. Первые обломки начали атаковать МКС в первые часы понедельника. Постепенно его количество стало увеличиваться.  Российское космическое агентство Роскосмос подтвердило факт встречи с космическим мусором.

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Согласно заявлению Роскосмоса, примерно к 14:30 по Гринвичу (16:30 по Киеву) ситуация на борту космической станции нормализовалась .

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в ночь с 11 на 12 ноября примерно в 600 метрах от МКС должен был пролететь фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C. Для избежания столкновения орбита станции была поднята на 1200 метров.

Ранее Власти писали, что космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС).

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Тэги: МКС
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МКС атаковал космический мусор: экипаж спрятался в кораблях

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