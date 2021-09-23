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Главная » Мир » Политика
08:19 16 Ноября 2021 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

Скоро придется выбирать между Украиной и российским газом, – премьер Великобритании Джонсон

Борис Джонсон в своей речи на банкете в Гилдхолле заявил, что Западу скоро предстоит выбирать – закупать энергоносители у России или поддерживать Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на ежегодном банкете в Гилдхолле в Лондоне, 15 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

«Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим противостоять России, или что мы хотим каким-то образом стратегически окружить или подорвать эту великую страну, – сказал Джонсон. – Мы надеемся, что наши друзья поймут, что вскоре предстоит сделать выбор между все большим количеством российского газа в новых трубопроводах и защитой Украины, отстаиванием дела мира и стабильности».

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По словам Джонсона, это делается потому, что Запад привержен ценностям демократии и свободы, которые разделяют большое количество людей в Европе.

Ранее Власти писали, что Россия возобновила переброску войск к украинским границам.

Источник:
Тэги: Украина, Великобритания, российский газ
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