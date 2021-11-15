Новый суточный рекорд: в Украине от COVID-19 умерло 838 человек

В Украине по состоянию на утро 16 ноября за сутки подтвердили 16 308 новых случаев заражений COVID-19, умерли от болезни рекордные 838 человек.

В Украине от коронавируса умерло 838 человек



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Из общего количества заболевших 327 медработников и 1168 детей.

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В больницы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него госпитализировано 2264 человека.

Наибольший суточный прирост новых заболеваний зафиксирован в Днепропетровской области – 1635, Одесской – 1549, г. Киев – 1481, на Запорожье – 1084 и Полтавщине – 1000.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1481;

Винницкая область – 619;

Волынская область – 627;

Днепропетровская область – 1635;

Донецкая область – 736;

Житомирская область – 301;

Закарпатская область – 379;

Запорожская область – 1084;

Ивано-Франковская область – 325;

Киевская область – 754;

Кировоградская область – 127;

Луганская область – 337;

Львовская область – 770;

Николаевская область – 842;

Одесская область – 1549;

Полтавская область – 1000;

Ривненская область – 653;

Сумская область – 387;

Тернопольская область – 280;

Харьковская область – 547;

Херсонская область – 153;

Хмельницкая область – 387;

Черкасская область – 762;

Черновицкая область – 247;

Черниговская область – 326.

Как сообщали Власти, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствует количество выздоровевших пациентов, число которых стало больше, чем госпитализаций, впервые за три месяца.

Тэги: covid-19