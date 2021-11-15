Новый суточный рекорд: в Украине от COVID-19 умерло 838 человек
В Украине по состоянию на утро 16 ноября за сутки подтвердили 16 308 новых случаев заражений COVID-19, умерли от болезни рекордные 838 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Из общего количества заболевших 327 медработников и 1168 детей.
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В больницы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него госпитализировано 2264 человека.
Наибольший суточный прирост новых заболеваний зафиксирован в Днепропетровской области – 1635, Одесской – 1549, г. Киев – 1481, на Запорожье – 1084 и Полтавщине – 1000.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1481;
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Винницкая область – 619;
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Волынская область – 627;
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Днепропетровская область – 1635;
-
Донецкая область – 736;
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Житомирская область – 301;
-
Закарпатская область – 379;
-
Запорожская область – 1084;
-
Ивано-Франковская область – 325;
-
Киевская область – 754;
-
Кировоградская область – 127;
-
Луганская область – 337;
-
Львовская область – 770;
-
Николаевская область – 842;
-
Одесская область – 1549;
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Полтавская область – 1000;
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Ривненская область – 653;
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Сумская область – 387;
-
Тернопольская область – 280;
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Харьковская область – 547;
-
Херсонская область – 153;
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Хмельницкая область – 387;
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Черкасская область – 762;
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Черновицкая область – 247;
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Черниговская область – 326.
Как сообщали Власти, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствует количество выздоровевших пациентов, число которых стало больше, чем госпитализаций, впервые за три месяца.