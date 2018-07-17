В Канаде ливни смыли дороги и затопили города: людей эвакуировали вертолетами

Жители Канады, которые этим летом страдали от лесных пожаров и сильной жары, снова вынуждены покидать свои дома. На этот раз – из-за наводнения.

Шоссе в Британской Колумбии после оползней и наводнения.



Об этом сообщает The Guardian.

В провинции Британская Колумбия за сутки выпало свыше месячной нормы осадков. Местами они повлекли за собой оползни.

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275 человек оказались заблокированными на автомагистрали недалеко от города Агассис. Их пришлось эвакуировать вертолетом канадских ВВС.

В городе Мерритт наводнение вывело из строя местную станцию ​​очистки сточных вод. Городские власти призвали людей немедленно покинуть свои дома и уехать в безопасное место.

Служба скорой помощи Британской Колумбии сообщила, что за ночь в результате оползня в Агассисе в больницу доставили девять пациентов с легкими травмами.

Ранее Власти писали, что в Канаде из-за рекордной жары умерли десятки людей.

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