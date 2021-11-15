У Саакашвили началась кровавая рвота
У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку, началась кровавая рвота.
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
По ее словам, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михаила Саакашвили.
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По информации Денисовой, консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к Саакашвили.
Денисова надеется завтра встретиться с Саакашвили, но пока не получила от грузинских властей разрешения на эту встречу.
Михаил Саакашвили держит голодовку в заключении уже 47-й день.
Ранее Власти писали, что народный депутат Елизавета Ясько сообщила, что состояние здоровья Саакашвили критическое, существует угроза его жизни.