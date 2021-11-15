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Главная » Мир » Общество
09:37 16 Ноября 2021 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

У Саакашвили началась кровавая рвота

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку, началась кровавая рвота.

Сторонники Саакашвили требуют его освобождения.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михаила Саакашвили.

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По информации Денисовой, консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к Саакашвили.

Денисова надеется завтра встретиться с Саакашвили, но пока не получила от грузинских властей разрешения на эту встречу.

Михаил Саакашвили держит голодовку в заключении уже 47-й день.

Ранее Власти писали, что народный депутат Елизавета Ясько сообщила, что состояние здоровья Саакашвили критическое, существует угроза его жизни.

Источник:
Тэги: Грузия, голодовка, Михаил Саакашвили
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