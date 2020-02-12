К Киве пришли с обыском: нардеп назвал причины

Утром 16 ноября к нардепу от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илье Киве пришли правоохранители с обыском.

Об этом сообщил в Facebook сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович.

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«К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6 утра прибыли проводить обыск», – написал нардеп.

Он опубликовал фото людей в форме возле дома Кивы и заявил, что «идет зачистка всех неугодных».

Сам Кива в Telegram заявил, что обыск в его доме проводится «по надуманным статьям» за его политическую позицию.

«На меня оказывается давление и идет системное уголовное преследование. Власть хочет выдавить меня из страны, как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией», – сообщил нардеп.

Позже в комментариях Стране он уточнил, что обыск проводят сотрудники Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований.

«По мне несколько дел: госизмена за поздравление президента РФ Путина с днём рождения, шапка (с красной звездой – Ред.) и за празднование ликвидации нацистского преступника Бандеры”, – пояснил Кива.

Он также добавил, что правоохранители приехали в дом, где живет его ребенок со своей матерью.

”Я с ней не женат, я приезжаю сюда, но меня здесь нет. В данном случае, расцениваю все это, как системное давление на меня, как на оппозиционного политика”, – заявил политик.

Ранее Власти писали, что против депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, который в видеообращении поздравил с днем рождения президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, открыто уголовное дело по статье о государственной измене.

Тэги: обыск, Илья Кива, ГБР