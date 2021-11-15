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10:09 16 Ноября 2021 Просмотров 416   КомментариевКомментарии

Забросали поляков камнями: несколько сот беженцев попытались прорвать границу

В Польше сообщили о попытке прорыва границы группой из нескольких сотен мигрантов.

Мигранты попытались прорваться через границу

Об этом сообщила в Twitter полиции Подлясского воеводства.

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«Около 16 часов группа из нескольких сотен человек без успеха попыталась перейти границу в районе Стажины. В полицию, пограничников и военных летели десятки камней», – сказано в сообщении.

Попытку прорваться через границу удалось предотвратить, среди полицейских пострадавших нет, одному камень повредил шлем.

На записях столкновения беженцев и силовиков, размещенных в соцсетях, видно, как полицейские оттесняют группу людей, слышны женские крики и громкие перебранки между польскими силовиками и белорусскими военными. Было видно применение слезоточивого газа.

В то же время, на КПП в Кузнице, куда накануне подошла большая группа мигрантов из стихийного лагеря в лесу, ночь прошла спокойно. Число людей оценивают в около тысячи, сообщает RMF24.

Министр обороны Мариуш Блащак накануне вечером заявил, что охрану этого пункта дополнительно усиливают. Спикер пограничников Анна Михальская подчеркнула, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы не допустить провокаций.

Как сообщали Власти, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 50 минут по телефону обсуждали проблему беженцев на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

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Тэги: Польша, беженцы, мигранты
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