Похудевший и в черном плаще: Ким Чен Ын впервые за месяц показался на людях
Лидер Северной Кореи посетил город Самчжиен, где ведется крупнейшее в КНДР строительство.
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Самчжиен, расположенный у подножия горы Пэктусан, является родиной покойного отца Ким Чен Ына – бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Власти Северной Кореи призвали превратить этот район в «самый богатый» регион страны.
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Первоначально планировалось завершить строительство в Самчжиене к 2020 году – к 75-летию основания правящей партии, но уложиться в срок не удалось из-за жестких санкций против КНДР и длительного закрытия границ по причине пандемии COVID-19.
Это первое появление на публике главы государства более чем за месяц, отмечает агентство. В последний раз лидер КНДР выступал с речью на оборонной выставке в Пхеньяне 11 октября.
Ранее Власти писали, что Ким Чен Ын похудел на 20 кг. Прежде он весил около 140 кг, а теперь, похоже, у него нет проблем со здоровьем.