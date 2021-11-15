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10:40 16 Ноября 2021 Просмотров 132   КомментариевКомментарии

Польские военные засняли сотрудника белорусской спецслужбы ломающего забор на границе

Польские пограничники опубликовали видео, на котором ночью представитель белорусских спецслужб ломает ограждение на польско-белорусской границе.

Человек в камуфляже ломал ограждение на границе

Снятое военными видео показано в Twitter-аккаунте Минобороны Польши.

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На записи видно, как камера медленно приближается к большому забору с колючей проволокой. Затем в кадр попадает человек, находящийся на противоположной стороне ограждения. Человек одет в камуфляж, его лицо скрыто.

Лежа на земле, он проводит какие-то манипуляции с колючей проволокой, а затем с силой вытаскивает одну из опор ограждения. Заметив, очевидно, польских военных неизвестный хватает металлическую палку и скрывается в темноте.

В Министерстве обороны Польши уверены, что к ним в объектив попал представитель спецслужб Белоруссии, который под покровом ночи разрушает забор на белорусско-польской границе.

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