Польские военные засняли сотрудника белорусской спецслужбы ломающего забор на границе
Польские пограничники опубликовали видео, на котором ночью представитель белорусских спецслужб ломает ограждение на польско-белорусской границе.
Снятое военными видео показано в Twitter-аккаунте Минобороны Польши.
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На записи видно, как камера медленно приближается к большому забору с колючей проволокой. Затем в кадр попадает человек, находящийся на противоположной стороне ограждения. Человек одет в камуфляж, его лицо скрыто.
Лежа на земле, он проводит какие-то манипуляции с колючей проволокой, а затем с силой вытаскивает одну из опор ограждения. Заметив, очевидно, польских военных неизвестный хватает металлическую палку и скрывается в темноте.
В Министерстве обороны Польши уверены, что к ним в объектив попал представитель спецслужб Белоруссии, который под покровом ночи разрушает забор на белорусско-польской границе.
Białoruskie służby pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy. pic.twitter.com/die9yCBKWP
— Ministerstwo Obrony NarodowejИсточник:Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты