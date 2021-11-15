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11:01 16 Ноября 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Нардеп от «Слуги народа» попал в ДТП под Киевом: его госпитализировали. Фото

Народный депутат от “Слуги народа” Алексей Ковалев попал в ДТП под Киевом, его госпитализировали с травмами.

Нардеп на большой скорости влетел в грузовик

Об этом сообщила в Facebook полиция Киевской области. Инцидент произошел 15 ноября в 10:50 на автодороге Киев-Одесса возле поворота на село Хлепче.

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По информации правоохранителей, произошло столкновение между грузовым автомобилем MAN под управлением 52-летнего водителя и автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого находился 32-летний нардеп.

В результате аварии водитель Mercedes-Benz получил многочисленные телесные повреждения. Его госпитализировали в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

ДТП произошло на трассе Киев – Одесса в Васильковском районе

ДТП произошло на трассе Киев – Одесса в Васильковском районе

По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука в Facebook,  Ковалев на большой скорости врезался в грузовик, который разворачивался.

Инцидент произошел около 10:50 возле поворота в село Хлепче

Инцидент произошел около 10:50 возле поворота в село Хлепче

Водитель грузовика делал маневр разворота

Водитель грузовика делал маневр разворота

Мосийчук также отметил, что Mercedes S класса, на котором ехал нардеп, не внесен в его декларацию.

Ранее Власти писали, что в Ривном авто врезалось в бетонную электроопору и загорелось.

Источник:
Тэги: дтп, слуга народа
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