Нардеп от «Слуги народа» попал в ДТП под Киевом: его госпитализировали. Фото
Народный депутат от “Слуги народа” Алексей Ковалев попал в ДТП под Киевом, его госпитализировали с травмами.
Об этом сообщила в Facebook полиция Киевской области. Инцидент произошел 15 ноября в 10:50 на автодороге Киев-Одесса возле поворота на село Хлепче.
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По информации правоохранителей, произошло столкновение между грузовым автомобилем MAN под управлением 52-летнего водителя и автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого находился 32-летний нардеп.
В результате аварии водитель Mercedes-Benz получил многочисленные телесные повреждения. Его госпитализировали в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.
По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука в Facebook, Ковалев на большой скорости врезался в грузовик, который разворачивался.
Мосийчук также отметил, что Mercedes S класса, на котором ехал нардеп, не внесен в его декларацию.
Ранее Власти писали, что в Ривном авто врезалось в бетонную электроопору и загорелось.