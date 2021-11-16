«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

Обещание президента Владимира Зеленского выдать по тысяче гривен всем, кто сделал две прививки от COVID-19, вызвало бурю шуток и мемов в соцсетях.

Власти собрали для вас самые забавные и популярные мемы.

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Напомним, что деньги выплатят через приложение “Дія”, а потратить их можно будет только на сферу развлечений, спорта или путешествий внутри страны. Программа начнет работать 19 декабря.

Как ранее сообщали Власти, президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

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