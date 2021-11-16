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11:27 16 Ноября 2021 Просмотров 3332   КомментариевКомментарии

«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

Обещание президента Владимира Зеленского выдать по тысяче гривен всем, кто сделал две прививки от COVID-19, вызвало бурю шуток и мемов в соцсетях.

Власти собрали для вас самые забавные и популярные мемы.

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Напомним, что деньги выплатят через приложение “Дія”, а потратить их можно будет только на сферу развлечений, спорта или путешествий внутри страны. Программа начнет работать 19 декабря.

Особенно актуальна тысяча для пенсионеров

Особенно актуальна тысяча для пенсионеров

Деньги можно будет потратить только на три сферы

Деньги можно будет потратить только на три сферы

Деньги от Зеленского - стимул для антивакцинаторов?

Деньги от Зеленского - стимул для антивакцинаторов?

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Украинцы считают, что 1000 грн - это не так и много

1000 грвен - кешбэк для тех, что купил сертификат о вакцинации

1000 грвен - кешбэк для тех, что купил сертификат о вакцинации

Многие вспомнили сразу о "Юлиной тысяче"

Многие вспомнили сразу о "Юлиной тысяче"

Владимира Зеленского изобразили на купюре в 1000 грн

Владимира Зеленского изобразили на купюре в 1000 грн

Будучи премьером, Тимошенко выплачивала по 1000 грн бывшим вкладчикам советского Сбербанка

Будучи премьером, Тимошенко выплачивала по 1000 грн бывшим вкладчикам советского Сбербанка

При Зеленском все большое - и "будівництво", и "однатыща"

При Зеленском все большое - и "будівництво", и "однатыща"

Чтобы получить 1000 грн надо сделать две прививки до 19 декабря

Чтобы получить 1000 грн надо сделать две прививки до 19 декабря

Люди будущего хвастаются тысячей от Зеленского

Люди будущего хвастаются тысячей от Зеленского

Тысяча за вакцинацию - кешбэк для купивших сертификат

Тысяча за вакцинацию - кешбэк для купивших сертификат

Еще одна купюра с лицом Зеленского

Еще одна купюра с лицом Зеленского

Сложно сразу выбрать, на что потратить тысячу от президента

Сложно сразу выбрать, на что потратить тысячу от президента

Из-за курса доллара "Юлина тысяча" и "Вовина" - совсем разные деньги

Из-за курса доллара "Юлина тысяча" и "Вовина" - совсем разные деньги

Как ранее сообщали Власти, президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

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Тэги: Владимир Зеленский
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