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11:51 16 Ноября 2021 Просмотров 171   КомментариевКомментарии

Беженцы пошли на штурм границы: их встретили водометы, газ и светошумовые гранаты. Видео, фото

Скопившиеся у границы Беларуси и Польши беженцы предприняли попытку прорваться через ограждения, польские силовики применили против них водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Беженцы на границы попытались штурмовать ограждения

По данным Telegram-канала SHOT, мигранты бросали камни и бутылки в пограничников.

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Штурм проходил не спонтанно, а организованно: одна группа подносила к забору камни для метания, вторая забрасывала ими польских пограничников и ломала ограждение.

Беженцы начали ломать ограждение

Беженцы начали ломать ограждение

Силовики в ответ применили водомет, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Поляки применяют водометы

Поляки применяют водометы

Возле пункта пропуска очень неспокойно

Возле пункта пропуска очень неспокойно

Ранее Власти писали, что польские пограничники опубликовали видео, на котором ночью представитель белорусских спецслужб ломает ограждение на польско-белорусской границе.

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Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
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