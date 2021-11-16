Беженцы пошли на штурм границы: их встретили водометы, газ и светошумовые гранаты. Видео, фото

Скопившиеся у границы Беларуси и Польши беженцы предприняли попытку прорваться через ограждения, польские силовики применили против них водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Беженцы на границы попытались штурмовать ограждения



По данным Telegram-канала SHOT, мигранты бросали камни и бутылки в пограничников.

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Штурм проходил не спонтанно, а организованно: одна группа подносила к забору камни для метания, вторая забрасывала ими польских пограничников и ломала ограждение.

Силовики в ответ применили водомет, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

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Ранее Власти писали, что польские пограничники опубликовали видео, на котором ночью представитель белорусских спецслужб ломает ограждение на польско-белорусской границе.

Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты