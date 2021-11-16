НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Наука и Техника
11:49 16 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Обустройство территории с компанией «Viking Металлоконструкции»

Организация территории частного дома, завода, автомобильной мастерской или парковки требует предварительного выбора надежного ограждения

По периметру устанавливаются заборы, а для въезда используются разные конструкции ворот. Практически всегда кроме безопасности и защищенности покупатели обращают внимание на цену, показатели качества, надежности и красоты (внешнего вида в целом).

В организации ограждения территории готовы помочь специалисты компании «Viking Металлоконструкции». На сайте viking-metal.com.ua можно ознакомиться с полным ассортиментом продукции, посмотреть фотографии выполненных конструкций, узнать полезные советы от профессионалов, в разделе статей, и оформить запрос на бесплатный замер. А собственное производство исключает переплату в цене и позволяет реализовать проект любой сложности, под различные бюджеты.

Поэтому разберемся детальнее с элементами защиты территории на примере продукции компании производителя.

Выбор ворот

Заезды на закрытые территории, автомобильные мойки, СТО и склады организовываются с помощью ворот. Конструкция может быть: откатной или распашной, автоматической или механической, для гаража или придомовой территории.

Исходя из этих задач, особенностей эксплуатации и бюджета подбирается оптимальный тип (распашные, например, требуют место для открытия перед собой, в отличие от откатных, которые двигаются вдоль забора) и механизм открывания (вес конструкции ворот важно учитывать при выборе автоматики). Далее следует выбор материала. Для производства ворот компания «Викинг» используется несколько материалов. Из них рассмотрим три кардинально отличных варианта:

  • Профнастил. Классический и универсальный защитный вариант. Разнообразие оттенков позволит реализовать проект в различном стиле и оформлении: будь то каменный или металлический забор у ворот.

  • Сэндвич-панели. Полотно из нескольких секций, которые соединяются специальной замочной системой. В их основе используется стальное полотно, которое внутри заполняется пенополистиролом или полиуретаном.
    Преимущественно используется для секционных ворот гаража.

  • Жалюзи. Довольно интересный и свежий вид исполнение ворот из отдельных ламелей, за что и получили такое название. Установка планок под разным углом позволяет в себе сочетать лучшее от «глухого» и продуваемого типа конструкций: защита от посторонних взглядов извне, свободная циркуляция воздуха и просмотр улицы с придомовой территории.

Финальный выбор будет состоять из многих факторов: от цены до надежности конструкции, однако рекомендуем не забыть и об эстетическом сочетании ворот и забора.

Выбор забора

Специалисты «Viking Металлоконструкции» предлагают различные виды заборов. Конструкции из профлиста зарекомендовали себя как надежные заборы с учётом лояльной стоимости. Что они из себя представляют?

Забор из профнастила — наиболее частое решение, чтобы огородить территорию и организовать дополнительную защиту. Преимуществ использования металлопрофиля несколько:

  • Небольшой вес.

  • Универсальность.

  • Широкая цветовая гамма.

  • Длительный срок эксплуатации.

  • Стойкость к коррозии.

  • Доступная стоимость.

Навесы

Когда ограждение территории осуществлено может возникнуть вопрос и защиты авто. Что делать, если нет возможности постройки гаража или необходимо оставлять автомобиль на улице, для быстрого доступа? Компания «Viking Металлоконструкции» может помочь и в этом вопросе. Производитель предлагает различные виды навесов для защиты автомобилей, оборудования или техники.

  • Бюджетный вариант исполнения – тент, состоящий из резиновой основы и брезентовой ткани.

  • Изделия из поликарбоната обладают солидным внешним видом и увеличенным эксплуатационным ресурсом.

  • Также есть предложения из металлочерепицы и металлопрофиля.

Выгода сотрудничества с «Viking Металлоконструкции»: 5 главных факторов

Производитель «Viking Металлоконструкции» — это надежный помощник как для предпринимателей и бизнесменов, так и для владельцев частных домов, коттеджей и дач.

  1. Собственное производство. Продукция изготавливается своими силами в Украине. Благодаря многолетнему опыту и отлаженной системе с применением современного оборудования удаётся сохранять высокое качества изделий.

  2. Опыт. За более чем 11 лет реализовано несколько тысяч проектов, а большинство клиентов оставили положительные отзывы.

  3. Уверенность в результате. Сотрудничество подтверждается договором, где указана стоимость проекта, условия исполнителя и заказчика.

  4. Ответственность. Гарантируется четкое соблюдение сроков.

  5. Комплексный подход. Установка и демонтаж прежних конструкции проводиться специалистами «Viking Металлоконструкции». Также компания предлагает своим клиентам гарантийный и постагарантийный сервис.

Источник:
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.11.2021 11:27
«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным
ТОР
16.11.2021 11:01
Нардеп от «Слуги народа» попал в ДТП под Киевом: его госпитализировали. Фото
ТОР
16.11.2021 10:40
Польские военные засняли сотрудника белорусской спецслужбы ломающего забор на границе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

11:27 Украина

Зеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым: на что можно потратить

09:02 Украина

Россия испытала противоспутниковое оружие и чуть не угробила МКС

08:45 Мир

В США раскрыли ограбление века через 52 года, благодаря некрологу

03:27 Мир

В Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево

12:39 Украина

Беженцы прорываются на территорию Польши: их встречают водометы и вертолет

12:20 Мир

Лукашенко предложил доставить мигрантов с границы самолетами «Белавиа» в Мюнхен

10:43 Мир

Макрон изменил один из цветов национального флага Франции

07:25 Мир

В Днепре прогремел взрыв в многоэтажке: двое погибших

23:22 Украина

Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО

19:10 Мир

Около 50 мигрантов силой прорвалась на территорию Польши

14:23 Мир

Новости | NetGameSlots.com