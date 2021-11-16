Обустройство территории с компанией «Viking Металлоконструкции»

Организация территории частного дома, завода, автомобильной мастерской или парковки требует предварительного выбора надежного ограждения

По периметру устанавливаются заборы, а для въезда используются разные конструкции ворот. Практически всегда кроме безопасности и защищенности покупатели обращают внимание на цену, показатели качества, надежности и красоты (внешнего вида в целом).

В организации ограждения территории готовы помочь специалисты компании «Viking Металлоконструкции». На сайте viking-metal.com.ua можно ознакомиться с полным ассортиментом продукции, посмотреть фотографии выполненных конструкций, узнать полезные советы от профессионалов, в разделе статей, и оформить запрос на бесплатный замер. А собственное производство исключает переплату в цене и позволяет реализовать проект любой сложности, под различные бюджеты.

Поэтому разберемся детальнее с элементами защиты территории на примере продукции компании производителя.

Выбор ворот

Заезды на закрытые территории, автомобильные мойки, СТО и склады организовываются с помощью ворот. Конструкция может быть: откатной или распашной, автоматической или механической, для гаража или придомовой территории.

Исходя из этих задач, особенностей эксплуатации и бюджета подбирается оптимальный тип (распашные, например, требуют место для открытия перед собой, в отличие от откатных, которые двигаются вдоль забора) и механизм открывания (вес конструкции ворот важно учитывать при выборе автоматики). Далее следует выбор материала. Для производства ворот компания «Викинг» используется несколько материалов. Из них рассмотрим три кардинально отличных варианта:

Профнастил. Классический и универсальный защитный вариант. Разнообразие оттенков позволит реализовать проект в различном стиле и оформлении: будь то каменный или металлический забор у ворот.

Сэндвич-панели. Полотно из нескольких секций, которые соединяются специальной замочной системой. В их основе используется стальное полотно, которое внутри заполняется пенополистиролом или полиуретаном.

Преимущественно используется для секционных ворот гаража.

Жалюзи. Довольно интересный и свежий вид исполнение ворот из отдельных ламелей, за что и получили такое название. Установка планок под разным углом позволяет в себе сочетать лучшее от «глухого» и продуваемого типа конструкций: защита от посторонних взглядов извне, свободная циркуляция воздуха и просмотр улицы с придомовой территории.

Финальный выбор будет состоять из многих факторов: от цены до надежности конструкции, однако рекомендуем не забыть и об эстетическом сочетании ворот и забора.

Выбор забора

Специалисты «Viking Металлоконструкции» предлагают различные виды заборов. Конструкции из профлиста зарекомендовали себя как надежные заборы с учётом лояльной стоимости. Что они из себя представляют?

Забор из профнастила — наиболее частое решение, чтобы огородить территорию и организовать дополнительную защиту. Преимуществ использования металлопрофиля несколько:

Небольшой вес.

Универсальность.

Широкая цветовая гамма.

Длительный срок эксплуатации.

Стойкость к коррозии.

Доступная стоимость.

Навесы

Когда ограждение территории осуществлено может возникнуть вопрос и защиты авто. Что делать, если нет возможности постройки гаража или необходимо оставлять автомобиль на улице, для быстрого доступа? Компания «Viking Металлоконструкции» может помочь и в этом вопросе. Производитель предлагает различные виды навесов для защиты автомобилей, оборудования или техники.

Бюджетный вариант исполнения – тент, состоящий из резиновой основы и брезентовой ткани.

Изделия из поликарбоната обладают солидным внешним видом и увеличенным эксплуатационным ресурсом.

Также есть предложения из металлочерепицы и металлопрофиля.

Выгода сотрудничества с «Viking Металлоконструкции»: 5 главных факторов

Производитель «Viking Металлоконструкции» — это надежный помощник как для предпринимателей и бизнесменов, так и для владельцев частных домов, коттеджей и дач.