Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2″
Германия приняла решение приостановить сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».
Об этом сообщило Федеральное сетевое агентство. Регулятор объяснил причины и условия продолжения процедуры сертификации.
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“После тщательного изучения документации Bundesnetzagentur пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии”, – сказано в сообщении.
Компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Цуге (Швейцария), решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода. Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода.
Там же уточнили, что процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании.
После этого регулятор рассмотрит документацию дочерней компании в качестве нового заявителя.
Когда эти требования будут выполнены, сертификация продлится в течении четырехмесячного периода, предусмотренного законом.
Как ранее сообщали Власти, российский “Газпром” заявил, что газопровод «Северный поток -2″ завершен и готов к запуску.