Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2″

Германия приняла решение приостановить сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

Сертификация Северного потока-2 приостановлена



Об этом сообщило Федеральное сетевое агентство. Регулятор объяснил причины и условия продолжения процедуры сертификации.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

“После тщательного изучения документации Bundesnetzagentur пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии”, – сказано в сообщении.

Компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Цуге (Швейцария), решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода. Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода.

Там же уточнили, что процедура сертификации будет приостановлена ​​до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании.

После этого регулятор рассмотрит документацию дочерней компании в качестве нового заявителя.

Когда эти требования будут выполнены, сертификация продлится в течении четырехмесячного периода, предусмотренного законом.

Как ранее сообщали Власти, российский “Газпром” заявил, что газопровод «Северный поток -2″ завершен и готов к запуску.

Тэги: Германия, Северный поток 2